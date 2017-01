Bullen- Juwel Upamecano soll schon in Portugal sein

Die Leistungstests in Thalgau sind absolviert, die erste Raseneinheit im Jahr 2017 steht an: Um 15 Uhr trainieren die Salzburger Bullen am Mittwoch in Taxham. Einen Spieler werden die Zaungäste dabei vergeblich suchen: Dayot Upamecano!

Der 18- jährige Innenverteidiger fehlte bei den sportmedizinischen Untersuchungen, wird ebenso beim "Rasen- Auftakt" nicht zu sehen sein. Der Grund: "Upa" wird Salzburg verlassen, steht unmittelbar vor einem konzerninternen Wechsel zu Leipzig. Gerüchten zufolge befindet sich der Franzose gar nicht mehr in Salzburg, sondern bereits in Portugal. Dort ist Leipzig bis Mittwoch noch auf Trainingslager.

"Gierige Hand" greift wieder zu

Verlässt Upamecano Österreichs Meister Richtung Deutschland, wäre es inklusive der Sommer- Transferzeit bereits der vierte Kicker nach Naby Keita, Benno Schmitz und Bernardo, der auf direktem Weg von der Mozartstadt zum deutschen Bundesliga- Aufsteiger wechselt. Rangnick, die "gierige Hand" in Leipzig, wildert also wieder. Salzburg dürfte zwar eine zweistellige Millionensumme kassieren, ist im Gegenzug aber um eine Attraktion ärmer. Wieder mal ...

