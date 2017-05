"Bulle" Ulmer verpasst Irland- Hit - Koller sauer

Bei der Kaderbekanntgabe gab der Schweizer zu Protokoll: "Wir wollten ihn jetzt eigentlich aufbieten. Er hat aber leider etwas anderes geplant." Davon zeigte sich Koller wenig erfreut: "Nach der Vereins- Saison steht noch ein Länderspiel an, das ist seit 2002 so. Ulmer war jahrelang auf Abruf dabei. Das heißt, du hast in kürzester Zeit beim Nationalteam zu sein. Da kannst du nicht in Mauritius am Pool liegen."

Foto: GEPA

"Kann ich nicht nachvollziehen"

Die Team- Karriere des 31- jährigen dreifachen Internationalen dürfte damit beendet sein, bevor sie richtig losgegangen ist. "Wenn er jetzt eine Hochzeit während eines Team- Lehrgangs plant, das kann ich leider nicht nachvollziehen", war Koller auf der Pressekonferenz sauer.

Hier der Kader für das WM- Quali- Spiel gegen Irland im Überblick: