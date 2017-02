"Bulle" Munas Dabbur: Rückkehr nach Zürich

Munas Dabbur ist am Dienstag von Red Bull Salzburg zurück zu seinem Schweizer Ex- Klub Grasshoppers Zürich gewechselt. Der 24- jährige Stürmer unterzeichnete einen Leihvertrag bis Sommer und soll bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, von dem er im Juli 2016 in die Mozartstadt gekommen war, wertvolle Spielpraxis sammeln. Im Video oben sehen Sie die Highlights von Salzburgs 2:0- Heimsieg am Samstag gegen St. Pölten.