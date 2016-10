Buffon wird nach Patzer zur Lachnummer im Netz

Spanien und Italien, die beiden Topteams der Gruppe G, haben sich am Donnerstagabend in der WM- Qualifikation die Punkte geteilt (1:1). Unglücksrabe in Turin war Italiens Weltklasse- Goalie Gianluigi Buffon, dem ein Riesen- Patzer unterlief. Die Stimmen zum Spiel von Italien- Coach Giampiero Ventura und Spanien- Trainer Julen Lopetegui sehen Sie oben im Video!