Brutalo- Verteidiger sticht Gegner mit einer Nadel

Allende gewann mit dem Zweitligisten überraschend mit 3:2. Nach der Pokal- Sensation erzählte er dem Radiosender "Vorterix Cordoba": "Wir wussten, dass wir unfair gegen sie spielen mussten." Seine völlig verrückte Taktik gegen Estudiantes- Stürmer Juan Otero: "Ich hatte zwei Nadeln, eine im Schienbeinschoner und eine in der Hand."

"Werde ihn hinauswerfen"

Am Ende zog sein Klub in die nächste Runde ein. Ob Allende noch ein Spiel für Pacifico bestreiten wird, gilt als sehr unwahrscheinlich. Klubboss Hector Moncada kündigte nach dem schockierenden Geständnis Konsequenzen an: "Dieser Vorfall legt einen dunklen Schatten über die sonst so tolle Leistung unserer Mannschaft. Ich werde ihn hinauswerfen."