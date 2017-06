Bresnik über Thiem: "Gibt keinen Grund für Sorgen"

N

fand Dominic Thiem vor dem Heimflug klare Worte: "Ich habe keinen Spielrhythmus gefunden und bin untergegangen. Auch wenn mir der Belag viel zu schnell war, war das eine schwache Leistung meinerseits. Sehr enttäuschend für mich, weil ich noch mehr Matchpraxis auf Rasen vor Wimbledon haben wollte."

Ganz oben im VIDEO sehen Sie einen magischen Ballwechsel Thiems aus der heurigen Sandplatz- Saison!

Foto: AFP, GEPA

Am Freitag fliegt er mit Trainer Günter Bresnik und Physiotherapeut Alex Stober nach London. Bresnik bleibt vor dem dritten Grand- Slam- Turnier des Jahres ganz ruhig: "Natürlich ist es enttäuschend, aber von einer Krise kann keine Rede sein. Richtig schlecht war nur das Match in der Türkei. In Halle war er gegen Haase nicht gut. Gegen den kannst du auf Rasen aber verlieren."

Foto: GEPA

Der Coach unterstreicht: "Auch wenn Dominic 2016 in Stuttgart ein Turnier auf Rasen gewann, ist er kein Spezialist auf diesem Belag. Vergangenes Jahr hat er den Umstieg von Sand auf Rasen super bewältigt. Aber das läuft immer unterschiedlich." Energischer Nachsatz an alle voreiligen Kritiker an den Stammtischen: "Sorgen muss man sich um Dominic grundsätzlich nicht machen. Sorgen muss man sich nur um einen kranken Menschen machen."

Foto: AFP

In Wimbledon erwartet Bresnik einen ganz anderen Auftritt seines Schützlings. Was auch an den dortigen Bedingungen liegt: "Dort hüpfen die Bälle viel mehr ab als zum Beispiel in Antalya. Dort kann man von der Grundlinie spielen, gut returnieren, sich verteidigen und bewegen. Das alles kommt Dominic viel mehr entgegen."

Matthias Mödl, Kronen Zeitung