Brem: "Kenne den Weg und weiß, wie lange er ist"

Eva- Maria Brem weiß, was nach ihrem Waden- und Schienbeinbruch in den nächsten Monaten auf sie zukommt, um das Comeback in den alpinen Ski- Weltcup zu schaffen. "Ich kenne den Weg. Ich weiß, wie lange er ist und was für ein Weg das ist", erklärte Österreichs Sportlerin des Jahres, die sich bereits im April 2010 einen doppelten Unterschenkelbruch im linken Bein zugezogen hatte, am Dienstag.