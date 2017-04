Braunschweig und Hannover bleiben vorne dran!

Der Aufstiegskampf in der 2. deutschen Bundesliga bleibt spannend! Einen Tag nach dem Erfolg von Leader VfB Stuttgart in Nürnberg siegten am Sonntag auch die Verfolger Eintracht Braunschweig und Martin Harniks Hannover 96. Braunschweig gewann am Sonntag bei 1860 München 1:0. Hannover schlug Fortuna Düsseldorf zu Hause ebenfalls mit 1:0. Beide Teams liegen je drei Punkte hinter Stuttgart.