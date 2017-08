Brasilien- Arzt: Coutinho ist nicht verletzt

Das gaben zumindest die Ärzte des fünffachen Weltmeisters bekannt. Coutinho wird also in den anstehenden WM- Qualispielen für Brasilien zum Einsatz kommen. "Alles was bei Coutinho festzustellen ist, ist Unruhe. Er ist angespannt, aber es gibt keinerlei Beeinträchtigung oder Verletzung", heißt es in einer Erklärung.

Kein zweiter Dembele

Laut dem brasilianischen Teamarzt Michael Simoni haben Coutinhos Schmerzen psychische Gründe. Das habe vor allem mit der unsicheren Zukunft des 25- Jährigen zu tun. Noch immer ist nicht geklärt ob der Wechsel zum FC Barcelona vor Ablauf der Transferfrist noch zustande kommt. Einen Streik, wie bei Ex- Dortmunder Ousmane Dembele, hatten die Liverpool- Verantwortlichen stets bestritten.