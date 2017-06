Brandl und Blaha verpassen WM- Limit

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

18:51 Uhr: +RADSPORT+

Weltmeister Sagan Etappensieger der Tour de Suisse

Rad- Weltmeister Peter Sagan hat am Samstag seinen 15. Etappensieg bei der Tour de Suisse gefeiert. Der Slowake setzte sich auf dem 8. Abschnitt um Schaffhausen im Sprint vor den Italienern Sacha Modolo und Matteo Trentin durch. In der Gesamtwertung führt vor dem abschließenden 28- km- Zeitfahren weiter der Slowene Simon Spilak 52 Sekunden vor Damiano Caruso (ITA) und 65 vor Steven Kruiswijk (NED). Sagan, der vom Niederösterreicher Patrick Konrad unterstützt wurde, baute mit seinem zweiten Erfolg bei der 81. Auflage seinen Rekord an TdS- Tagessiegen aus.

18:30 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Blaha/Brandl verpassen WM- Limit als Synchro- EM- 9.

Foto: GEPA

Die österreichischen Wasserspringer Constantin Blaha und Fabian Brandl haben am Samstag bei den Europameisterschaften in Kiew im Finale des Synchron- Bewerbs vom 3- m-Brett den neunten Rang belegt. Mit 335,04 Punkten verpasste das Duo das WM- Limit (342) um fast sieben Punkte. Blaha hat das WM- Ticket im Einzel schon sicher.

17:17 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Damen unterlagen in Europaliga Finnland mit 0:3

Das österreichische Volleyball- Nationalteam der Damen hat am Samstag auch im zweiten Match der Europaliga in Minsk eine 0:3- Niederlage kassiert. Markovic und Co. unterlagen dem unbesiegten Tabellenführer Finnland 0:3 (- 23,- 22,- 19).

Teamchefin Svetlana Ilic sah eine Steigerung gegenüber dem Vortag. "Aber in den ersten zwei Sätzen hat uns in den entscheidenden Momenten die Coolness gefehlt, um den Sack zuzumachen. Das ist Teil unseres gemeinsamen Lernprozesses", sagte Ilic. Letzter Gegner ist am Sonntag Albanien. Eine Woche zuvor war der ÖVV- Auswahl gegen die Albanerinnen der einzige Satzgewinn in den bisherigen fünf Matches gelungen.

17:11 Uhr: +FUSSBALL+

Marcel Keizer neuer Trainer von Ajax

Marcel Keizer wird der neue Trainer von Ajax Amsterdam. Der 48- jährige bisherige Coach der Jugendmannschaft des niederländischen Rekordmeisters bekomme einen Vertrag bis Mitte 2019, teilte der Verein am Samstag mit. Keizer beerbt Peter Bosz, der kürzlich als Nachfolger von Thomas Tuchel zu Borussia Dortmund gewechselt war.

Keizer - ein Neffe der Anfang des Jahres verstorbenen Klub- Legende Piet Keizer - führte die Mannschaft von Jong Amsterdam auf den zweiten Platz der Jupiler League. Mit dem Weggang von Bosz sei die Position des Cheftrainers früher als erwartet frei geworden, erklärte Ajax- Direktor Edwin van der Sar. Keizer sei dann aber sofort der Wunschkandidat gewesen.

16:23 Uhr: +FUSSBALL+

Argentinier Zubeldia neuer Alaves- Trainer

Der spanische Erstligist Deportivo Alaves hat den Argentinier Luis Zubeldia als neuen Trainer verpflichtet. Zubeldia habe einen Einjahresvertrag unterschrieben, teilte der Verein am Samstag mit. Die UEFA müsse allerdings noch das Diplom des 36- Jährigen anerkennen. Zubeldia, der zuletzt bei Independiente de Medellin in Kolumbien arbeitete, sei einer der besten Trainer Südamerikas, hieß es.

Der frühere Mittelfeldspieler musste seine Profikarriere wegen einer schweren Knieverletzung schon mit 23 Jahren beenden. Vier Jahre später übernahm er das Team von Lanus und wurde jüngster Trainer der argentinischen Erstliga- Geschichte. Danach arbeitete er unter anderem auch in Ecuador und in Mexiko. Der Ex- Profi wird im Baskenland Nachfolger seines Landsmanns Mauricio Pellegrino, der vergangene Saison in der Primera Division den neunten Platz belegt hatte. Sein Team erreichte zudem das spanische Cupfinale, in dem es dem FC Barcelona mit 1:3 unterlag. Pellegrino (45) schied nach Ablauf seines Vertrags auf eigenen Wunsch aus.

14:12 Uhr: +KANU+

Endstation für Österreicher beim Prag- Weltcup im Halbfinale

Für die Österreicher, die Samstag beim Kanu- Welt im Wildwasser- Slalom in Prag im Einsatz waren, ist im Halbfinale Endstation gewesen. Im Bewerb der Canadier- Damen landete Viktoria Wolffhardt an der 14. Stelle, Nadine Weratschnig wurde 23. Im Kajak- Einer der Herren schauten in der Vorschlussrunde Platz 16 für Mario Leitner, 22 für Matthias Weger und 28 für Felix Oschmautz heraus. Es qualifizierten sich nur jeweils zehn Teilnehmer für den Endlauf. Am Sonntag sind im Halbfinale der Kajak- Damen für Österreich Europameisterin Corinna Kuhnle, Lisa Leitner, Wolffhardt und Antonia Oschmautz im Einsatz (ab 9.12 Uhr).

12:49 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Den Haag: Platz fünf für Doppler/Horst

Clemens Doppler/Alexander Horst haben das World- Tour- Turnier der Beachvolleyballer in Den Haag auf dem fünften Platz beendet. Österreichs Top- Team musste sich am Samstag im Viertelfinale den italienischen Olympia- Zweiten Paolo Nicolai/Daniele Lupo mit 0:2 (- 19,- 14) beugen. Rang fünf bedeutet aber das beste Ergebnis in diesem Jahr auf der FIVB World Tour, es bringt ihnen auch 3.000 Dollar ein.

Foto: GEPA

12:16 Uhr: +RUDERN+

Lobnig zieht ins Finale ein

Magdalena Lobnig ist am Samstag beim Ruder- Weltcup in Poznan (Posen/Polen) souverän in das große Finale eingezogen. Die Kärntnerin landete in ihrem Halbfinale im olympischen Einer mit 2,17 Sekunden Rückstand auf die Chinesin Duan Jingli an der zweiten Stelle. Birgit Pühringer wurde im gleichen Lauf Fünfte (+13,08), sie ist damit am Sonntag im B- Finale im Einsatz. Anja Manoutschehri belegte in ihrem Halbfinale im Leichtgewichts- Einer nur den sechsten und letzten Platz und rudert noch am Samstagnachmittag im B- Finale um die Ränge sieben bis zwölf.

11:17 Uhr: +BOXEN+

WM- Kampf von Voraberger gegen Seki wurde abgesagt

Der für 24. Juni in Bern angesetzte Box- WM- Kampf zwischen Titelträgerin Eva Voraberger aus der Steiermark und Aniya Seki im Superfliegengewicht (IBO, WIBF, GBU) ist abgesagt worden. Die 38- jährige, aus Japan stammende und in der Schweiz lebende Seki zog sich vergangene Woche im Training einen Seitenbandeinriss im Sprunggelenk zu.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

11:03 Uhr: +RODELN+

Jubiläums- WM 2021 in Calgary

Die Weltmeisterschaften der Kunstbahnrodler gehen 2021 in Calgary in Szene. Der kanadische Bewerber bekam auf dem Kongress des Weltverbandes FIL in Constanta/Rumänien den Zuschlag für die 50. WM gegenüber Oberhof. Die Bahn in Calgary wird im Frühjahr 2018 für etwa zehn Millionen kanadische Dollar (6,8 Millionen Euro) modernisiert. Nach den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang finden die nächsten Weltmeisterschaften in Winterberg (2019) und in Sotschi (2020) statt. Heuer war Innsbruck- Igls am Zug.

10:22 Uhr: +FUSSBALL+

Australien- Tormann Ryan wechselt in die Premier League

Australiens Tormann Mathew Ryan hat kurz vor Beginn des Confederations Cup in Russland seinen Wechsel zu Brighton & Hove Albion perfekt gemacht. Der 25- Jährige stand zuletzt bei Valencia unter Vertrag und unterschrieb nach Klub- Angaben für fünf Jahre beim Premier- League- Aufsteiger. Die "Socceroos" treffen am Montag in Sotschi auf Weltmeister Deutschland.

10:01 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Das österreichische Team Clemens Doppler/Alexander Horst hat beim World- Tour- Turnier der Beachvolleyballer in Den Haag das Viertelfinale erreicht. Das Duo setzte sich am Samstagvormittag im Achtelfinale mit 2:0 (12,19) gegen die Letten Martins Plavins/Haralds Regza durch. Die nächsten Gegner sind die Italiener Paolo Nicolai/Daniele Lupo.

08:07 Uhr: +FUSSBALL+

Pele als Stargast bei Eröffnungsfeier für Confederations Cup

Brasilien Fußball- Ikone Pele wird als Stargast bei der Eröffnungsfeier zum Confederations Cup am Samstag in Sankt Petersburg erwartet. Vor vier Jahren hatte der einstige Weltklassespieler in seinem Heimatland aus Gesundheitsgründen nicht an der Zeremonie vor dem Confed Cup teilnehmen können. Welche Rolle der 76- Jährige bei der Feier im Krestowski Stadion übernimmt, ist noch nicht klar. Argentiniens früherer Superstar Diego Maradona soll per Video eine Botschaft gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußball verlesen, wie FIFA- Generalsekretärin Fatma Samoura bestätigte. Der Testlauf für die WM 2018 in Russland startet am Samstag (17 Uhr) mit der Partie des Gastgebers gegen Neuseeland.

Foto: Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This m

22:01 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Diskuswerfer Weißhaidinger gewinnt Meeting in Dessau

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat am Freitagabend das Anhalt- Meeting in Dessau mit 64,67 m gewonnen. Die Bedingungen waren wegen starken Seitenwindes schwierig. "Mit dieser Weite war bei diesen Verhältnissen nicht zu rechnen, umso mehr, da Lukas die letzten zwei Wochen sehr große Umfänge im Training absolviert hat", sagte Trainer Gregor Högler.

21:28 Uhr: +GOLF+

Wiesberger schafft bei US Open erstmals den Cut

Bernd Wiesberger hat bei seiner vierten Teilnahme an den US Open der Golfprofis erstmals den Cut geschafft. Der 31- Jährige spielte am Freitag in Erin (Wisconsin) eine Par- Runde (72 Schläge) und blieb nach zwei Tagen damit bei drei unter Par. Wiesberger hat damit auch noch alle Chancen, beim zweiten Major- Turnier der Saison am Wochenende eine Top- Platzierung zu fixieren.

16:56 Uhr: +FUSSBALL+

Diego Benaglio wechselt zum AS Monaco

Der ehemalige Schweizer Nationalteamtorhüter Diego Benaglio ist vom VfL Wolfsburg zum AS Monaco in die Ligue 1 gewechselt. Der 33- Jährige, der mit den Wolfsburgern 2009 die Meisterschaft und 2015 den DFB- Pokal geholt hatte, unterschrieb beim französischen Meister einen Dreijahres- Vertrag bis 2020.

Foto: AP

14:52 Uhr: +FUSSBALL+

Bundesliga- Absteiger Ried holt Kerhe und Takougnadi

Die SV Ried bastelt weiterhin an der sofortigen Rückkehr ins österreichische Oberhaus. Der Bundesliga- Absteiger vermeldete am Freitag die Verpflichtungen von Manuel Kerhe vom LASK und von Balakiyem Takougnadi von Horn. Beide erhielten einen Zweijahresvertrag.

Foto: GEPA

13:48 Uhr: +FUSSBALL+

Atletico- Star Griezmann hat geheiratet

Der französische Fußball- Star Antoine Griezmann hat geheiratet. Der 26- jährige Stürmer von Atletico Madrid schloss am Donnerstag im spanischen Toledo den Ehebund mit seiner Lebensgefährtin Erika Chopenera, wie mehrere spanische Zeitungen am Freitag berichteten. Unter den Gästen waren die Klubkollegen Juanfran, Koke und Kevin Gameiro.

Griezmann und seine gleichaltrige Frau lernten einander im baskischen San Sebastian kennen, als der Franzose bei Real Sociedad spielte. Sie haben eine gemeinsame Tochter Mia, die inzwischen ein Jahr alt ist.

13:40 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Blaha, Brandl in Kiew klar am 3- m-EM- Finale vorbei

Die österreichischen Wasserspringer Constantin Blaha und Fabian Brandl sind am Freitag bei den Europameisterschaften in Kiew ohne Finaleinzug geblieben. Nach dem Vorkampf- Out vom 1- m-Brett klappte es auch im 3- m-Bewerb nicht. Blaha verpasste im 31- köpfigen Feld mit 340,55 Punkten als 21. die Top zwölf um 24,15 Zähler, Brandl verfehlte als 30. mit 264,75 Punkten zudem das WM- Limit um 142,25 Zähler.

Beide treten in der ukrainischen Hauptstadt noch gemeinsam am Samstag (15.30 Uhr MESZ) im 3- m-Synchro- Bewerb an. Hier geht es ebenso noch um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in der zweiten Juli- Hälfte in Budapest, die zu erreichende Punktemarke ist 342,00. Blaha hat sein WM- Ticket im Solo schon länger sicher.

13:02 Uhr: +RUDERN+

Magdalena Lobnig bei Comeback im Semifinale

Die Kärntner Ruderin Magdalena Lobnig hat sich am Freitag bei ihrem Weltcup- Comeback in Posen für das Semifinale im olympischen Einer qualifiziert. Fünf Wochen nach ihrer Trainingsblessur gewann die Olympia- Sechste von Rio ihren Vorlauf mit mehr als fünf Sekunden Vorsprung. Birgit Pühringer wurde in ihrem Vorlauf Letzte und hatte im Hoffnungslauf am Nachmittag noch die Chance auf das Semifinale.

Ebenfalls in den Freitag- Hoffnungslauf musste Anja Manoutschehri im Leichtgewichts- Einer, sie belegte in ihrem Sechser- Vorlauf Platz fünf.

12:24 Uhr: +TISCHTENNIS+

Polcanova und Fegerl in erster Runde der Japan Open out

Die Österreicher Sofia Polcanova und Stefan Fegerl sind am Freitag bei den Japan- Open in Tokio zum Hauptbewerb- Auftakt im Einzel ausgeschieden. Polcanova nahm der topgesetzten, für Singapur spielenden WM- Viertelfinalistin Feng Tianwei aber zwei Sätze ab. 2:4 hieß es auch für Fegerl. Die Nummer 13 des Turniers musste sich dem spielstarken chinesischen Qualifikanten Liang Jiankun beugen.

12:01 Uhr: +TURNEN+

Olympia- Teilnehmer Leimlehner beendet Karriere

Turner Fabian Leimlehner hat seinen Rücktritt vom Spitzensport erklärt. Der 29- Jährige hatte sich 2012 als erster österreichischer Kunstturner seit 52 Jahren für die Olympischen Spiele qualifiziert. 2011 war er für drei Monate an der Spitze der Weltrangliste am Reck. Zudem qualifizierte er sich achtmal für WM und EM. Leimlehner will sich von nun an auf sein Studium konzentrieren.

"Nach vielen schönen Jahren mit Höhen und Tiefen trete ich nun vom aktiven Leistungssport zurück. Ich durfte über zehn Jahre lang das österreichische Nationalteam vertreten und bin dafür sehr dankbar", merkte Fabian Leimlehner in seinem Rücktrittsschreiben an. Der 29- Jährige kündigte an, als Athletenvertreter im Internationalen Turnerbund bei der Wahl im Oktober kandidieren zu wollen.

10:57 Uhr: +KANU+

Lisa Leitner für zwei Weltcup- Rennen gesperrt

Die Kanutin Lisa Leitner ist vom Österreichischen Kanuverband (ÖKV) für die Weltcup- Bewerbe in Augsburg und Markkleeberg gesperrt worden. Leitner war bei den Kanu- Europameisterschaften Anfang Juni wegen eines zu leichten Kajaks disqualifiziert worden. Nun stellte sich heraus, dass ihr Boot schon im Halbfinale regelwidrig gewesen war. Beim Weltcup dieses Wochenende in Prag darf Leitner antreten.

"Lisa hat ihren Fehler eingesehen und ich bin mir sicher, dass sie daraus gelernt hat. Nach dem Ende ihrer Sperre steht ihr die Tür zum Nationalteam selbstverständlich wieder offen" sagte OKV- Präsident Herbert Preisl.

10:07 Uhr: +FUSSBALL+

Everton holt Ajax- Kapitän Klaassen für 27 Mio. Euro

Der englische Premier- League- Klub Everton hat Ajax- Amsterdam- Kapitän Davy Klaassen bis 2022 unter Vertrag genommen. Für den 24- jährigen offensiven Mittelfeldspieler und niederländischen Internationalen zahlten die "Toffees" 27 Millionen Euro. Wenige Stunden zuvor hatte Everton den englischen U21- Teamgoalie Jordan Pickford um zumindest knapp 30 Millionen Euro verpflichtet.

07:35 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Barshim sprang in Oslo zu Jahresweltbestleistung

Hochspringer Mutaz Essa Barshim aus Katar hat am Donnerstag beim Diamond- League- Meeting der Leichtathleten in Oslo für den Höhepunkt gesorgt. Der Olympia- Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro überquerte 2,38 Meter und schaffte damit eine Jahresweltbestleistung. Über 100 Meter war der dreifache Rio- Medaillengewinner Andre de Grasse aus Kanada in 10,01 Sekunden der schnellste Sprinter.

In Abwesenheit des Oberösterreichers Lukas Weißhaidinger ging der Diskus- Bewerb mit 68,06 Metern an den Schweden Daniel Stahl. Im ersten Duell zwischen den deutschen Harting- Brüdern seit Olympia im Vorjahr wurde London- Olympiasieger Robert mit 65,11 Metern Fünfter, unmittelbar hinter seinem älteren Bruder landete Rio- Olympiasieger Christoph mit 64,13 Metern an der sechsten Stelle. Weißhaidinger tritt am Freitag bei einem Meeting in Dessau an.