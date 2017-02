Brady: Super- Bowl- Comeback nicht sein bestes Spiel

Brady hatte die Patriots am Sonntag vor einer Woche im NFL- Finale in Houston nach 25 Punkten Rückstand gegen die Atlanta Falcons noch zu einem 34:28- Sieg nach Verlängerung geführt. "Es war eines der größten Spiele, in denen ich jemals gespielt habe", erklärte Brady. Er habe aber auch Fehler gemacht und in den ersten 37, 38 Minuten Chancen ausgelassen.

Foto: 2017 Getty Images

"Ich empfinde eineinhalb gute Viertel plus Verlängerung nicht als eines der besten Spiele aller Zeiten", sagte Brady über seine eigene Leistung. Dabei erzielte der Spielmacher mit 43 angebrachten Pässen und insgesamt 466 Pass- Yards in der 51. Auflage jeweils Super- Bowl- Rekorde. Der Patriots- Star, als wertvollster Spieler der Partie ("MVP") ausgezeichnet, holte zudem als erster Quarterback seinen fünften Super- Bowl- Titel.