Boxweltmeister wegen Marihuana- Besitzes verhaftet

Der amtierende WBC- Boxweltmeister im Schwergewicht, Deontay Wilder, ist in seiner Heimatstadt Tuscaloosa im US- Bundesstaat Alabama wegen Marihuana- Besitzes verhaftet worden. Das gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Der 31- Jährige, der seinen Titel zuletzt im Februar durch einen K.o.- Sieg erfolgreich verteidigt hatte, kam nach Bezahlung von 1.000 US- Dollar (knapp 900 Euro) wieder auf freien Fuß.