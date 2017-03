Bottas markiert in Barcelona neue Bestzeit

Der neue Mercedes- Pilot Valtteri Bottas hat am Mittwochvormittag die bisher schnellste Runde im Rahmen der diesjährigen Formel- 1-Testfahrten in Montmelo bei Barcelona gedreht. Der Finne benötigte für die 4,655 Kilometer lange Strecke Circuit de Catalunya auf Supersoft- Reifen 1:19,310 Minuten und war damit 0,395 Sekunden schneller als bei seiner schnellsten Ausfahrt in der Vorwoche.