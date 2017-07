Bottas gibt in den Freitagstrainings den Ton an!

Der Finne war in beiden Trainingssessions Schnellster und erzielte am Nachmittag mit 1:28,496 Minuten Tagesbestzeit. Damit war er 47 Tausendstel schneller als sein Mercedes- Teamkollege Lewis Hamilton. Dritter wurde in der schnelleren zweiten Einheit Kimi Räikkönen im Ferrari.

Erst dahinter folgte WM- Leader Sebastian Vettel, der in der WM 20 Punkte vor Hamilton liegt, im zweiten Ferrari auf Platz vier. Bester Red- Bull- Pilot war der Niederländer Max Verstappen als Fünfter.

Das Ergebnis des 2. Trainings:

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:28,496 Minuten

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,047 Sekunden

3. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +0,332

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,460

5. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,602

6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +1,090

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1,440

8. Felipe Massa (BRA) Williams +1,510

9. Fernando Alonso (ESP) McLaren- Honda +1,742

10. Esteban Ocon (FRA) Force India +1,887

11. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso +2,059

12. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +2,066

Das Ergebnis des 1. Trainings:

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:29,106 Minuten

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,078 Sekunden

3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,498

4. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +0,836

5. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +1,031

6. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +1,411

7. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1,789

8. Fernando Alonso (ESP) McLaren- Honda +1,887

9. Felipe Massa (BRA) Williams +1,893

10. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren- Honda +1,935

11. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso +2,094