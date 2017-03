Bottas "fliegt" im Mercedes zu Test- Bestzeit

Mercedes- Neuzugang Valtteri Bottas hat am Mittwochvormittag bei den Formel- 1-Testfahrten in Montmelo bei Barcelona eine Wochenbestzeit hingelegt. Der Finne fuhr den Circuit de Catalunya in 1:19,705 Minuten ab und war damit über eine Sekunde schneller als Ferrari- Mann Kimi Räikkönen am Vortag. Im Vorjahr hatte die Uhr bei der Pole- Zeit von Lewis Hamilton bei 1:22,00 Minuten gestoppt.