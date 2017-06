Bolt von 30.000 Fans in Heimat verabschiedet

Mit einem bewegenden Volksfest im Nationalstadion von Kingston ist Jamaikas Leichtathletik- Legende Usain Bolt von seinen Fans verabschiedet worden. Der 30- Jährige gewann am Samstag (Ortszeit) sein letztes Rennen in der Heimat - doch der standesgemäße Sieg und die Zeit waren bei der stimmungsvollen Farewell- Party in der vollbesetzten Arena Nebensache.