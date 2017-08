D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

14:12 Uhr: +HANDBALL+

Schwaz holt erfahrenen russischen Kreisläufer Pischkin

Schwaz hat sich mit dem erfahrenen russischen Kreisläufer Alexander Pischkin verstärkt. Wie der Halbfinalist der abgelaufenen Saison der Handball Liga Austria (HLA) am Dienstag bekannt gab, erhielt der 30- Jährige, mehrfache Teamspieler einen Zweijahresvertrag. Pischkin war lange Zeit in seiner Heimatstadt für St. Petersburg aktiv, zuletzt stieg er mit Tremblay in Frankreichs Topliga auf.

13:26 Uhr: +LEICHTATHLETIK

Bolt tritt bei WM bereits im Staffel- Vorlauf an

Der über die 100 m entthronte Sprintstar Usain Bolt wird am Samstag bei den Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London bereits am Vormittag im Staffel- Vorlauf antreten, um seiner Mannschaft zur Finalqualifikation zu verhelfen. Der Jamaikaner läuft das letzte Rennen seiner Karriere und will diese mit der zwölften WM- Goldmedaille beenden. Physisch gehe es ihm gut, er verspüre leichte Schmerzen, aber das sei nichts, was eine Massage nicht auskurieren könne. Nochmals auf seine Bronzemedaille über 100 m angesprochen, meinte der 30- Jährige mit ein paar Tagen Abstand: "Das ist schon ein bisschen enttäuschend, aber so ist das Leben."

13:11 Uhr: +RADSPORT+

Ex- Weltmeister Gilbert und Kwiatkowski verlängern Verträge

Die Ex- Weltmeister Philippe Gilbert und Michal Kwiatkowski bleiben ihren aktuellen Radteams treu. Flandern- Rundfahrtgewinner Gilbert (35 Jahre) verlängerte bis 2019 beim Quick- Step- Rennstall aus seiner belgischen Heimat. Der Pole Kwiatkowski (27), heuer unter anderem Mailand- San- Remo- Sieger und Edelhelfer von Chris Froome bei der Tour de France, unterschrieb einen neuen Sky- Vertrag bis 2020.

11:46 Uhr: +EISHOCKEY+

Österreich bei WM 2018 zum Auftakt gegen Schweiz

Aufsteiger Österreich trifft bei der Eishockey- A-WM 2018 zum Auftakt am 5. Mai in Kopenhagen auf die Schweiz. Danach folgen laut dem am Dienstag veröffentlichen Spielplan die weiteren Gruppe- A-Matches ebenfalls in der Hauptstadt gegen Russland (6. Mai), die Slowakei (8.), Titelverteidiger Schweden (9.), Frankreich (11.), Weißrussland (12.) und Tschechien (14.). Eröffnet wird die zweiwöchige WM am 4. Mai mit den Spielen Russland - Frankreich sowie USA gegen Kanada (Gruppe B) in Herning.

11:37 Uhr: +EISHOCKEY+

VSV bestellt Mentaltrainer Wallisch zum Geschäftsführer

Der VSV hat mit Ulfried Wallisch den ehemaligen Mentaltrainer zum Geschäftsführer gemacht. Das gab der Klub aus der Erste- Bank- Eishockeyliga am Dienstag in einer Aussendung bekannt. "Wallisch soll ab sofort die Geschäftsführung der EC VSV GmbH übernehmen, Giuseppe Mion bleibt Vereinsobmann und wird sich in der GmbH um Koordination und teilweise Sponsorbetreuung kümmern", teilten die Villacher mit.

11:27 Uhr: +GOLF+

PGA- Championship ab 2019 schon im Mai

Die PGA- Championship der Golfprofis soll Medienberichten zufolge ab 2019 vom August in den Mai verlegt werden. Die PGA of America hat sich demnach entschlossen, den Termin für das traditionell letzte Major- Turnier des Jahres vorzuziehen. Eine offizielle Ankündigung wurde für Dienstagabend erwartet.

10:48 Uhr: +FUSSBALL+

Mourinho bekundet Interesse an Real- Superstar Bale

Am Abend stehen sich Jose Mourinho und Gareth Bale im Supercup- Finale zwischen Manchester United und Real Madrid (20.45 Uhr) gegenüber. Schon bald könnte der Waliser aber für die Engländer auflaufen. Bei der Pressekonferenz vor der Partie betonte Mourinho: "Wenn er in den Plänen des Klubs keine Rolle spielt und es sich erhärtet, dass ein Spieler wie Bale auf dem Sprung ist, dann werde ich da sein." Man darf also gespannt sein ...

08:44 Uhr: +FUSSBALL+

Sperren für Zündel und Schrammel bekannt

Der Strafsenat der Bundesliga hat Thomas Zündel vom Wolfsberger AC nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen Altach (1:0) wegen rohem Spiel für zwei Partien gesperrt. Wie der Senat 1 am Montag weiters mitteilte, fasste Rapid- Verteidiger Thomas Schrammel wegen Verhinderung einer offensichtlichen Torchance im Derby gegen Austria Wien eine Sperre von einem Spiel aus.

08:20 Uhr: +FUSSBALL+

Montagabend- Spiel zwischen St. Pauli und Dresden endet unentschieden

Mit einem 2:2 mussten sich der FC St. Pauli und Dynamo Dresden im Montagabend- Spiel der zweiten deutschen Bundesliga begnügen. Dabei war St. Pauli im heimischen Millerntor- Stadion zweimal in Führung gegangen. Dresden konnte aber beide Male ausgleichen. Die erste Halbzeit gehörte den Gästen aus dem Osten Deutschlands, die zweite den Hausherren. So ging auch das Unentschieden am Ende in Ordnung. Auf Dresdner Seite wurde Patrick Möschl in der Nachspielzeit ausgetauscht, Sascha Horvath saß auf der Bank. Die befürchteten Ausschreitungen aufgrund der unterschiedlichen politischen Gesinnung der Fanlager blieben aus.

20:57 Uhr: +FUSSBALL+

Choupo- Moting wechselt vom FC Schalke zu Stoke City

Eric Maxim Choupo- Moting wechselt ablösefrei zu Stoke City. Dort ist er als Ersatz des zu West Ham gewechselten ÖFB- Legionär Marko Arnautovic eingeplant. Choupo- Moting war bis zum Sommer in der deutschen Bundesliga für den FC Schalke 04 auf Torejagd gegangen. In 23 Bundesliga- Spielen in der vergangenen Saison gelangen dem Kameruner drei Treffer und sechs Vorlagen. In Stoke unterschreibt der 28- Jährige für drei Jahre.

19:27 Uhr: +RADSPORT+

Sagan holte erste Benelux- Etappe im Fotofinish

Der slowakische Weltmeister Peter Sagan hat sich zum Auftakt der Benelux- Rundfahrt in den Niederlanden am Montag in einer Fotofinish- Entscheidung gegen den Deutschen Phil Bauhaus durchgesetzt. Der Vorsprung des Bora- Profis betrug nach 169,8 km von Breda nach Venray nur rund einen Zentimeter. Zeitgleich kamen auch Sagans Teamkollege Lukas Pöstlberger (89.) sowie Matthias Brändle (Trek, 164.) an. Die siebentägige Rundfahrt führt durch die Niederlande und Belgien. Am Dienstag steht in Voorburg ein Zeitfahren über 9 km an.

18:13 Uhr: +FUSSBALL+

Fix! Wesley Sneijder wechselt von Galatasaray zu OGC Nizza

Nach bestandenem Medizincheck ist der Transfer des Niederländers Wesley Sneijder zu OGC Nizza perfekt. Dies teilte der Verein von Trainer Lucien Favre am Montag mit. Der 33- jährige Mittelfeldakteur, der in 131 Länderspielen 31 Tore schoss und 2010 mit Inter Mailand die Champions League gewann, erhielt in Nizza einen Einjahresvertrag und wird mit der Rückennummer 10 spielen. Zuletzt hatte der Vizeweltmeister von 2010 viereinhalb Jahre bei Galatasaray Istanbul gespielt. Im vergangenen Monat hatte Sneijder den noch ein Jahr laufenden Vertrag mit den Türken aufgelöst.

16:10 Uhr: +TENNIS+

Errani liefert positiven Test auf Anastrozol ab

Die italienische Tennisspielerin Sara Errani, die 2012 im Finale von Roland Garros gestanden war, ist schon in den ersten Monaten des Jahres positiv auf das verbotene Medikament Anastrozol getestet worden. Dies berichteten am Montag zwei italienische Zeitungen über die aktuelle Nummer 98 im WTA- Ranking, die 2013 Weltranglisten- Fünfte gewesen war.

Das Arzneimittel wird zur Behandlung von Brustkrebs verwendet, dient allerdings auch zur Verschleierung der Einnahme von anderen illegalen Substanzen. Vergangenes Jahr war auch der italienische Ruderer Niccolo Mornati der Einnahme derselben Substanz überführt und für vier Jahre gesperrt worden. Nach einer erfolgreichen Berufung wurde der Bann auf zwei Jahre reduziert. Die 30- Jährige soll sich demnächst zu den Vorwürfen äußern.

13:52 Uhr: +FUSSBALL+

Aschauer von UEFA in "Elf des Turniers" gewählt

Verena Aschauer ist nach der Frauen- EM in den Niederlanden von der UEFA als einzige Österreicherin in die "Elf des Turniers" gewählt worden. Die Linksverteidigerin vom deutschen Bundesligisten SC Sand wurde neben fünf Spielerinnen von Europameister Niederlande, einem Trio aus England sowie zwei Däninnen aufgestellt. UEFA- Elf des Turniers der Frauen- EM in den Niederlanden: Van Veenendaal (NED) - Bronze (ENG), Dekker (NED), Houghton (ENG), Aschauer (AUT) - Nielsen (DEN), Groenen (NED), Spitse (NED), Martens (NED) - Harder (DEN), Taylor (ENG)

11:44 Uhr: +TRIATHLON+

Michael Weiss gewinnt Ironman Maastricht

Triathlet Michael Weiss hat am Sonntag den Ironman in Maastricht gewonnen. Der Niederösterreicher triumphierte in 8:18:09 Stunden klar vor dem Belgier Michael van Cleven (8:23:27) und dem Niederländer Bas Diederen (8:25:50). Vor rund einem Monat war der im Frühling mit einer Verletzung kämpfende Weiss beim Ironman Austria in Klagenfurt Fünfter geworden.

10:29 Uhr: +FUSSBALL+

Royer bei Derby- Niederlage von NY Red Bulls verletzt out

Der zuletzt in Hochform spielende Daniel Royer ist bei der Derby- Niederlage seiner New York Red Bulls gegen New York City FC verletzt ausgeschieden. Der bei seinem Klub zum "Spieler des Monats" Juli ausgezeichnete Steirer musste am Sonntag schon in der 14. Minute mit einer Knieblessur vom Feld. Eine genaue Untersuchung am Montag sollte Klarheit schaffen. Die Red Bulls verloren das Duell mit 2:3. Entscheidender Mann für City war Spaniens Ex- Teamstürmer David Villa, der für mehr als 33.000 Zuschauern im Yankees Stadium alle drei Treffer erzielte. Royer hatte im Juli bei der Red- Bull- Dependance in den USA zu überzeugen gewusst. Dem Flügelspieler gelangen sechs Tore.

9:58 Uhr: +GOLF+

Matsuyama gewann mit 61er- Rekordrunde WGC

Der Japaner Hideki Matsuyama hat dank einer überragenden Schlussrunde die World Golf Championship in Akron im US- Bundesstaat Ohio gewonnen. Der Weltranglisten- Dritte stellte am Sonntag mit 61 Schlägen den Platzrekord im Firestone Country Club ein. Mit 264 Gesamtschlägen siegte der 25- Jährige überlegen vor dem US- Duo Zach Johnson (269) und Charley Hoffman (270). Bernd Wiesberger wurde 41.

Der Burgenländer rückte am Schlusstag auf dem Par- 70- Kurs mit seiner besten Runde von 69 Schlägen noch um vier Positionen nach vorne. Dabei stellten ihn aber nur die abschließenden neun Löcher zufrieden. "Schade um den durchwachsenen Start, aber wenigstens einiges Positives, das ich in die nächste Woche mitnehmen kann", schrieb Wiesberger auf Facebook im Hinblick auf das letzte Majorturnier des Jahres, die PGA Championship ab Donnerstag in Charlotte.

08:01 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Australische Rekord- Olympionikin Betty Cuthbert gestorben

Die australische Olympia- Rekordhalterin Betty Cuthbert ist tot. Die frühere Leichtathletin und Dreifach- Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 1956 in Melbourne starb im Alter von 79 Jahren, wie der Australische Leichtathletikverband am Montag bestätigte. Cuthbert stellte während ihrer aktiven Zeit nicht nur 16 Weltrekorde auf - sie ist bis heute auch die einzige Sportlerin, die im Einzelrennen über 100, 200 und 400 Meter Olympia- Gold holte. Einem Mann ist das noch nie gelungen. Cuthbert litt seit langem an Multipler Sklerose und saß im Rollstuhl. Insgesamt holte sie vier olympische Goldmedaillen: bei den Spielen 1956 über 100 und 200 Meter sowie 4x100 Meter Staffel - und acht Jahre später in Tokio im Einzelrennen über 400 Meter.

