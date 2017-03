Böiger Wind! Lillehammer- Skispringen abgebrochen

Starker, böiger Wind hat in Lillehammer zum Abbruch des Weltcup- Skispringens der Herren geführt! Die Jury entschied sich während des ersten Durchgangs nach 25- minütigem Zuwarten zur Absage. Erst 26 Athleten hatten am Dienstagabend ihre Sprünge absolviert - es führte der Oberösterreicher Markus Schiffner mit 137,5 Metern. "Die Böen waren nicht kontrollierbar, wir wollten kein Risiko eingehen", erklärte FIS- Renndirektor Walter Hofer in einem ORF- TV- Interview. In der nächsten Mannschaftsführersitzung werde über einen möglichen Nachtrag entschieden.