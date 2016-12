Bode Miller: Klage gegen Head abgewiesen

Das mittlerweile 39- jährige "Enfant terrible" des alpinen Skisports hatte Head im September geklagt, weil er sich laut Gerichtsdokumenten in der freien Ausübung seines Berufs eingeschränkt gesehen hatte. Miller hatte seinen Vertrag mit Head im Jahr 2015 vorzeitig unter der Auflage beendet, dass er bis inklusive 2017 auf keinen anderen Skiern als Head Weltcup- Rennen fahren wird. Danach beteiligte er sich am Start- up- Unternehmen Bomber und will offenbar auf Latten dieser Marke wieder antreten.

Zuvor hatte sich US- Chefcoach Sasha Rearick bezüglich eines Comebacks offen gezeigt. "Es gibt immer eine Chance bei Bode - immer. Aber zum jetzigen Zeitpunkt erwarten wir sobald keine Sensationsrückkehr", sagte er in Gröden. Rearick deutete an, dass Miller noch immer den notwendigen Grundspeed habe, und meinte, der sechsfache Olympia- Medaillengewinner könnte "möglicherweise" im Jänner zurückkommen.