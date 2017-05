Bob- Olympiasieger Holcomb stirbt mit 37 Jahren

Der in Park City im Bundesstaat Utah geborene Holcomb gewann 2010 bei den Olympischen Spielen in Vancouver Gold im Vierer und beendete damit eine 62- jährige Durststrecke des US- Verbands. 2014 in Sotschi holte der mehrfache Weltmeister Olympia- Bronze im Zweier und im Vierer.

Redaktion krone Sport