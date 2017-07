Boasson Hagen holt Sieg auf längster Tour- Etappe!

Edvald Boasson Hagen hat am Tag der Ausreißer die 19. Etappe der 104. Tour de France für sich entschieden! Der Norweger, Teamkollege des Österreichers Bernhard Eisel bei Dimension Data, setzte sich kurz vor dem Ziel aus einer neunköpfigen Ausreißergruppe ab und gewann nach 222,5 Kilometern von Embrun nach Salon- de- Provence fünf Sekunden vor dem Deutschen Nikias Arndt. Das Hauptfeld mit allen Favoriten kam auf der längsten Tour- Etappe mit 12:27 Minuten Verspätung ins Ziel. Am Samstag wird sich die diesjährige Rundfahrt im 22,5 km langen Einzelzeitfahren in Marseille entscheiden.