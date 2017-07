Blitz- Tor sorgt für Sturm- Blamage gegen Podgorica!

Autsch! Sturm Graz läuft in der Qualifikation zur Europa League Gefahr, ein frühes Ausscheiden hinnehmen zu müssen! Im Zweitrunden- Hinspiel gegen Mladost Podgorica kassierten die Steirer am Donnerstag eine vermeidbare 0:1- Niederlage. Der Gegentreffer fiel nach einem schweren Schnitzer von Sturms Kapitän Christian Schulz schon in der 2. Minute - Milos Krkotic war per Foul- Elfmeter erfolgreich. Danach spielte Sturm praktisch auf ein Tor, die Montenegriner verteidigten das Ergebnis jedoch bis zum Schlusspfiff erfolgreich. Für die Grazer setzt sich damit eine Unserie fort, sie sind seit bereits neun Europacup- Spielen ohne Sieg. Freilich: Als übermächtig präsentierte sich Mladost nicht.