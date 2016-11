Blitz- Comeback von "Stahlarm- Vonn"?

Lindsey Vonn sorgt nach ihrem Oberarm- Bruch für einige Spekulationen. War am Tag nach ihrer Operation ein Comeback in zwei Monaten sowie ein Start bei der Februar- WM in St. Moritz als vorstellbar bezeichnet worden, traut Teamkollegin Mikaela Shiffrin ihrer US- Landsfrau sogar zu, schon in knapp drei Wochen in Lake Louise wieder am Start zu stehen.