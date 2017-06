Blaha in Kiew um 4,5 Punkte am 1- m- Finale vorbei

Beide treten in der ukrainischen Hauptstadt noch am Freitag (9.00 Uhr MESZ) vom 3- m-Brett und am Samstag (15.30) im 3- m-Synchro- Bewerb an. Hier geht es für Brandl bzw. gemeinsam erneut um eine WM- Qualifikation. Blaha hat sein Solo- Ticket fix. Der 29- Jährige hatte seine größte EM- Hoffnung in den 1- m-Konkurrenz gesetzt, in der er im Vorjahr in London mit EM- Bronze seine erste Medaille in der allgemeinen Klasse erreicht hatte.

Redaktion krone Sport