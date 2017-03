Bizarr! Zweitligist in Brasilien engagiert Mörder

In Brasiliens Fußball sorgt der Zweitligist Boa EC für kontroverse Schlagzeilen! Der Aufsteiger hat den wegen Mordes an seiner Ex- Lebensgefährtin zu 22 Jahren Haft verurteilten Tormann Bruno Fernandes verpflichtet. Der 32- Jährige war am 24. Februar nach Verbüßung von sechs Jahren und sieben Monaten aus der Haft entlassen worden. Dies hatte der Oberste Bundesgerichtshof wegen eines Formalfehlers angeordnet.