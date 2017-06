Bittere Pleite für ÖHB- Frauen gegen Rumänien

Das ÖHB- Nationalteam der Frauen ist am Freitag im Hinspiel des WM- Play- off in Rumänien in eine 29:34 (16:17)- Niederlage geschlittert. Den Österreicherinnen gelang es vor 2.000 Zuschauern in Oradea lange Zeit, das Spiel gegen den WM- Dritten von 2015 offen zu halten. Erst in den letzten zehn Minuten zogen die Gastgeberinnen gegen Katrin Engel und Co. davon.