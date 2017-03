Bitter! Österreich verliert Spiel um Platz 7

Tessa Wullaert vom VfL Wolfsburg hatte die Belgierinnen in der 64. Minute in Führung gebracht, Verena Aschauer gelang zwölf Minuten vor Schluss der Ausgleich. In der Nachspielzeit (93.) wurde ÖFB- Verteidigerin Sophie Maierhofer mit Gelb- Rot des Feldes verwiesen. Danach ging es ohne Verlängerung ins Elfmeterschießen, das Belgien 3:2 für sich entschied.

Österreich beendete das Turnier, das als Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Sommer in den Niederlanden diente, auf dem achten Platz. Im Vorjahr hatte die von Dominik Thalhammer betreute Truppe den Zypern Cup gewonnen.

Zufrieden war der Coach am Ende aber dennoch: "Die Spiele gegen WM- , Olympia- und EM- Teilnehmer haben uns gezeigt, in welchen Bereichen noch Verbesserungspotenzial besteht. Anderseits haben wir gesehen, dass wir jede Topmannschaft schlagen können." Belgien sei ein schwieriger Gegner gewesen, der sehr viel mit langen Bällen agiert habe. Dennoch habe man die Partie "über weite Strecken dominiert".

Das Ergebnis:

Österreich - Belgien 2:3 n. E. (1:1, 0:0)

Larnaka

Tore: Aschauer (78.) bzw. Wullaert (64.)

Gelb- Rote Karte: Maierhofer (Österreich/93.)

Österreich: Zinsberger - Naschenweng, Wenninger (62. Schiechtl), Georgieva (46. Kirchberger), Maierhofer - Dunst (82. Enzinger), Puntigam, Eder (46. Zadrazil) - Aschauer, Burger (46. Billa), Prohaska (58. Pinther)