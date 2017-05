Bibiana Steinhaus pfeift in deutscher Bundesliga

Bibiana Steinhaus wird als erste Schiedsrichterin in der deutschen Fußball- Geschichte künftig Bundesligaspiele leiten. Die 38- Jährige aus Hannover gehört zu insgesamt vier Neulingen, die ab der Saison 2017/18 in der höchsten Liga zum Einsatz kommen werden. Dies hat das DFB- Präsidium am Freitag in Frankfurt beschlossen.