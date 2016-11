Betrugsaffäre: Barca- Star Neymar muss vor Gericht

Fußballstar Neymar vom FC Barcelona wird sich in Spanien in einer Betrugsaffäre vor Gericht verantworten müssen. Der zuständige Ermittlungsrichter am Nationalen Gerichtshof in Madrid hat am Montag ein Strafverfahren vorgeschlagen. Die Eröffnung des Prozesses muss nun innerhalb der nächsten zehn Tage von der Staatsanwaltschaft formell beantragt werden. Dies gilt als sicher. Im Video oben sehen Sie den "Zickenzoff" zwischen Neymar und seinem Teamkollegen Suarez beim Training!