Bernd Wiesberger in Charlotte auf 44. Zwischenrang

Bernd Wiesberger ist am Donnerstag mit einer 73er- Runde und dem 44. Zwischenrang in das letzte Golf- Major- Turnier des Jahres gestartet. Der 31- jährige Burgenländer war vorerst nicht unzufrieden. Auf die beiden Führenden, den Dänen Thorbjörn Olesen und den US- Amerikaner Kevin Kisner, fehlten Wiesberger zum Auftakt der PGA Championship in Charlotte vorerst sechs Schläge.