"Benzema darf wieder für Frankreich spielen"

Vielleicht war es der entscheidende Punkt, warum die "Grande Nation" den so begehrten Titel daheim letztendlich doch knapp verpasst hatte. Real Madrids Stürmer Karim Benzema an vorderster Front statt Olivier Giroud, das hätte fraglos einen Unterschied gemacht. Aus juristischer Sicht war dieser Rauswurf zwar nicht legitim, jedoch hatte Frankreichs Verbandspräsident Noël Le Graët in Absprache mit Teamchef Didier Deschamps beschlossen, auf den 28- Jährigen zu verzichten. Nun hat Le Graët seine Meinung jedoch geändert. "Ich bin kein Fan von lebenslangen Strafen", begründete er seinen Entschluss. "Benzema darf jetzt wieder für Frankreich spielen, ist wählbar." Allerdings schränkte er dies auch dahingehend ein, man müsse abwarten, was das Gericht in dem Erpressungs- Fall, der noch immer nicht abgeschlossen ist, noch ans Tageslicht fördere.

"Ich erwarte nichts"

Allerdings scheint Teamchef Deschamps nicht gewillt, seinen Star- Stürmer zurückzuholen. "Ich erwarte nichts von Karim", erklärte er bei der Bekanntgabe der Kader für das heutige Spiel gegen Bulgarien und das am Sonntag gegen die Niederlande, in denen der Real- Star nicht aufschien. Le Graët meinte, dass es an Deschamps liege, ob er Benzema einberufe. Dafür versichterte er: "Im Team gäbe es damit kein Problem."