Beira- Mar möchte Fabel- Sprinter Bolt verpflichten!

Das wäre ein Hammer! Der unterklassige portugiesische Klub SC Beira- Mar will den eben erst bei der Leichtathletik- WM in London zurückgetretenen Sprint- Weltrekordler Usain Bolt verpflichten! "Usain Bolt, realisieren Sie Ihren Traum. Kommen Sie zum Fußballspielen nach Beira- Mar", richtete der Klub auf seiner Facebook- Seite einen Appell an den 30- jährigen Jamaikaner, der auch gerne Fußballprofi geworden wäre.