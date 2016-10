Bei Derby- Pleite droht in Hütteldorf totales Chaos

"Das Dach wird wegfliegen", kündigt Geschäftsführer Peschek an. 26.000 Fans, die hinter Rapid stehen werden. Aber bei einer Pleite kann das Pendel umschlagen. Das macht nervös, am Sonntag muss man in Hütteldorf mit allem rechnen. Auch mit dem Ende der Ära Büskens? Seine erste Derby- Niederlage könnte fatalere Folgen als eine mögliche fünfte (im sechsten Derby) für Austrias Fink haben. Der 48- Jährige ist angezählt. Sein Rauswurf wäre bei einer Pleite nach den Gesetzen des Fußballs der übliche, panische Schritt - aber auch die Lösung?

Foto: GEPA

Denn dann gehören auch die Assistenten aus der Barisic- Zeit, Jancker, Hedl und Co., hinterfragt. Und natürlich Sportchef Müller, der für die Transfers verantwortlich ist, auch Büskens holte. Wobei der Trainer klarstellt: "Da wird viel Mist erzählt. Andi und ich sind weder Kumpel, noch können wir uns nicht riechen. Wir kennen uns seit 25 Jahren."

Mit Druck umgehen

Was nichts daran ändert, dass Müller Büskens vielleicht opfern müsste: "Mit dem Gedanken geh ich nicht rein", denkt Büskens positiv: "Natürlich ist es jetzt ein Kampf. Aber so wie das Team auftritt, sieht man, dass jeder will. Es macht Spaß, für Rapid zu arbeiten. Wir müssen da durch. Unser Weg an sich ist nicht so verkehrt." Nachsatz: "Aber natürlich fehlen die Ergebnisse, lechzen wir nach Siegen."

Foto: GEPA

Dennoch hat Büskens jetzt seine Verbissenheit (abseits des Platzes) abgelegt, er wird immer lockerer. Wer 2005 eine lebensbedrohliche Blutvergiftung und als Spieler elf OPs überstanden hat, kann mit Druck umgehen. Auch die Familie ist jetzt bei ihm in Wien. Das tut gut. Büskens ist angekommen. Das Derby kann entscheiden, wie lange er bleiben darf.