Beachvolleyballer mit Überraschungssieg in Polen

Die österreichischen Beach- Volleyballer Martin Ermacora/Moritz Pristauz haben bei der WM- Generalprobe in Olsztyn mit einem glatten Sieg gegen die Brasilianer Andre/Evandro überrascht. Sie besiegten die Halbfinalisten von Gstaad am Donnerstag 2:0 (14,15). Im zweiten Gruppenspiel des 4*- Turniers der World- Tour trifft das ÖVV- Duo am Freitag auf die Letten Martins Plavins/Haralds Regza.