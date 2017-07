Beach- WM soll zum Riesenerfolg werden

Der in Wien lebende Kärntner richtet nach vielen Jahren in Klagenfurt erstmals in der Bundeshauptstadt ein Turnier aus. Und das fällt mit dem Riesenstadion, zahlreichen Side- Events und Mitmachstationen auf der Donauinsel riesig aus. "Es ist schon ein besonderer Moment für uns, dass wir jetzt hier sind. Mit dem gesamten Setup ist es schon etwas ganz Besonderes", betonte Jagerhofer im großen VIP- Bereich des Veranstaltungsgeländes. Dort herrschte am Vortag des Auftakts zwar noch Schlechtwetter, das sich laut Prognosen rechtzeitig mit Turnierbeginn aber deutlich bessern sollte.

Clemens Doppler ist heiß auf die WM Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Kleinmann hofft auf viele Siege

ÖVV- Präsident Peter Kleinmann - von Jagerhofer als "Papa" des Sports und der Spieler angesprochen - hofft natürlich auf möglichst viele Siege der österreichischen Teams. "Unsere Spielerinnen und Spieler sind Weltklasse. Natürlich wäre der Traum eine Medaille", sagte Kleinmann und streute Jagerhofer Rosen. "Er hat in den vergangen Jahren aus einem kleinen Sandkorn eine große Lawine gemacht. Der I- Punkt wäre, wenn wir eine Medaille machen."

Den hohen Erwartungen und der Größe des Turniers gerecht werden wollen freilich auch die von Clemens Doppler/Alexander Horst und Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhofer angeführten sieben Heimduos. "Das ist ein Riesengelände, so etwas habe ich in 20 Jahren noch nicht gesehen, diese Dimension, die uns in den nächsten zehn Tagen erwartet. Wenn der Hexenkessel voll ist, da wollen wir natürlich dementsprechend eine gute Show bieten", betonte Doppler.

Doppler will Stimmung aufsaugen

Der Ex- Europameister hofft, mit dem Publikum im Rücken wie schon etliche Male auf der World Tour weit zu kommen. "Wir wollen die Stimmung aufsaugen. Das Publikum ist in Klagenfurt immer der dritte Mann auf dem Feld gewesen, diese Unterstützung erhoffen wir uns auch hier." Doppler/Horst waren heuer schon Fünfte beim Major in Porec und rechnen sich auch bei der WM gute Chancen aus. "Es ist alles drinnen. Wir wissen, dass wir alle schlagen können", bekräftigte Horst.

Alle Ö- Duos auf Center Court

Die österreichischen Paare dürfen ihre zumindest drei (Gruppen)Spiele auf dem Center Court austragen, der 10.000 Fans Platz bietet. Auf Schwaiger/Schützenhöfer wartet am Freitag mit einem thailändischen Duo ebenso ein Außenseiter wie auf Doppler/Horst, die auf ein iranisches Team treffen. Martin Ermacora/Moritz Pristauz bekommen es hingegen mit den spanischen Medaillenanwärtern Herrera/Gavira zu tun. Lena Plesuitschnig/Cornelia Rimser müssen gegen das starke US- Duo Brooke Sweat/Summer Ross antreten. Die restlichen drei ÖVV- Teams greifen erst am Samstag ins Geschehen ein.