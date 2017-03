Beach- Stars "crashen" Spanische Hofreitschule

Es wird die beste Beachvolleyball- WM aller Zeiten! Keine illusorische Ansage, sondern das stolze Ziel von Veranstalter- König Hannes Jagerhofer. Und sogar Weltverbanspräsident Ary Graca geht davon aus, dass im Sommer in Wien völlig neue Maßstäbe gesetzt werden.

Foto: ACTS

Bislang stieg die größte Beach- Party Österreichs immer in Klagenfurt und war "nur" ein World- Tour- Turnier. Jetzt ist alles anders. Eine WM dauert doppelt so lange, das Preisgeld ist doppelt so hoch - und: das Stadion wird ein echtes Monster: 10.000 Fans werden im Stahlungetüm auf der Donauinsel gleichzeitig Platz finden. Größer war selbst das Stadion bei den Olympischen Spielen in Rio nicht.

Doppler/Horst: Ziel ist WM- Medaille

"Die WM hierher zu bringen, ist ein lang gehegter Traum", so Jagerhofer. Und auch Clemens Doppler, der mit Alex Horst unbedingt eine Medaille erobern will, ist sich sicher: "Es wird das größte Turnier unseres Lebens. Einfach gewaltig. Die Stimmung wird überkochen, wir haben alle jetzt schon Gänsehaut, wenn wir daran denken."