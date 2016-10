Bayerns Neuer verteidigt Ex- Bullen- Coach Schmidt

"Man denkt in so einer Situation nicht daran, dass da ein Mikrofon steht und dass dann gleich alles in die Öffentlichkeit getragen wird. Da hat man es als Spieler auf dem Platz einfacher. Im ausländischen Fußball sind solche Worte normaler. Dafür sind wir auch ein bisschen deutsch", verteidigte Neuer den Leverkusen- Coach.

Zur Vorgeschichte: Schmidt beschimpfte Nagelsmann an der Seitenlinie: "Was willst du Spinner! Setz dich auf deinen Platz und halt einfach die Schnauze. Leck mich am A . . ." Der Ex- "Bulle" war im Februar schon einmal für fünf Spiele gesperrt worden, von denen zwei zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Schmidt gesteht Fehler ein

Schmidt bedauerte sein Vergehen. "Natürlich habe ich auch dem Verein geschadet", sagte er laut einer Klub- Mitteilung vom Montagabend. "Ich respektiere und akzeptiere das Urteil vorbehaltlos." Darüber hinaus werde er nochmals 15.000 Euro an eine soziale Einrichtung spenden. Er bedauere es, "die Mannschaft in diese Situation gebracht zu haben", sagte Schmidt.