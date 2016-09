Bayerns Boateng kritisiert eigene Offensive

"Es war heute einfach insgesamt zu wenig. Wir schenken den Ball zu leicht her und machen viel zu einfache Fehler", so Boateng gegenüber "Sport1". Probleme sah der deutsche Nationalspieler im Angriff: "Wir haben vorne keinen Ball gehalten und nicht viel Bewegung gehabt." Zu wenig Engagement wurde an den Tag gelegt. "Wenn man gesehen hat, wie die Stürmer von Atletico heute gearbeitet haben, dann ist das ein Unterschied gewesen", konnte er sich einen Seitenhieb in Richtung Lewandowski & Co. nicht verkneifen.

Foto: APA/AFP/JAVIER SORIANO

Trotz der harten Kritik wollte er die Schuld an der Pleite nicht nur der Offensive geben. "Wir hatten im Spielaufbau viel zu viele Spieler hinter dem Ball, die wir dort gar nicht gebraucht haben", bekrittelte Boateng. Linksverteidiger David Alaba vermisste auch die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. "Auf diesem Niveau musst du die Chancen einfach nützen, um was mitzunehmen", so der österreichische Nationalspieler.