Bayern verpflichtet Teamspieler Gnabry

Der deutsche Nationalspieler Serge Gnabry wechselt von Werder Bremen zum FC Bayern München. Der 21- jährige Außenstürmer hatte in der vergangenen Woche eine Ausstiegsklausel bei Werder gezogen und war mit Hoffenheim in Verbindung gebracht worden. Die Bayern bestätigten am Sonntag indes die Verpflichtung des zweifachen Internationalen (3 Tore).