Bayern und Dortmund locker in Runde zwei

Auch Titelverteidiger Borussia Dortmund löste seine Aufgabe ohne den bis Montag suspendierten Ousmane Dembele bei Sechstligist Rielasingen- Arlen souverän (4:0). Peter Stögers 1. FC Köln siegte in Bremerhaven 5:0. Stipe Vucur und Philipp Mwene blieb beim 4:0 von Kaiserslautern in Eichede nur die Zuseherrolle, ebenso wie Nikola Dovedan beim 4:0 seines Teams Heidenheim in Unterhaching. Vorsaisonfinalist Eintracht Frankfurt zog trotz fast 70- minütiger Unterzahl beim 3:0 gegen den Viertligisten TuS Erndtebrück ebenfalls problemlos in die zweite Runde ein.

Die Samstags- Ergebnisse des DFB- Pokals:

Chemnitzer FC - Bayern München (Alaba ab 64., Friedl Ersatz) 0:5

1. FC Rielasingen- Arlen - Borussia Dortmund 0:4

Leher TS Bremerhaven - 1. FC Köln (Trainer Stöger) 0:5

Lüneburger SK Hansa - FSV Mainz 05 1:3

SpVgg Unterhaching - 1. FC Heidenheim (Dovedan Ersatz) 0:4

TuS Erndtebrück - Eintracht Frankfurt 0:3

Germania Halberstadt - SC Freiburg 1:2

SV Eichede - 1. FC Kaiserslautern (Mwene, Vucur Ersatz) 0:4