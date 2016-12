Bayern schwächelt: "Reicht gegen Leipzig nicht!"

Ein Arbeitssieg, nicht mehr! Mit einem 1:0 in Darmstadt (oben im Video) holten sich die Bayern am Sonntag die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga wieder von Leipzig zurück. Zufriedenheit herrschte beim Rekordmeister nicht. Der schwächelnden Startruppe ist klar: "Eine ordentliche Leistung gegen Leipzig in dieser Verfassung reicht nicht!"