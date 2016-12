Bayern nach Costa- Traumtor wieder Tabellenführer

Der FC Bayern hat am Sonntag wieder die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga übernommen. Der Titelverteidiger kam auswärts gegen den Tabellenletzten SV Darmstadt zu einem mühevollen 1:0- Erfolg und liegt damit aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem punktegleichen Überraschungs- Aufsteiger RB Leipzig, der am Mittwoch in München gastiert.