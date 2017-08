D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

9:59 Uhr: +RACKETLON+

Jürgen Melzer kam bei EM bis ins Doppel- Halbfinale

Jürgen Melzer hat bei seinem Ausflug zum Racketlon- Sport bei der EM in Wien vier Matches im Amateur- Doppel- Bewerb absolviert. Mit der rechten Hand spielend - wegen seines verletzten linken Tennis- Schlagarms ist er bei der ATP als verletzt gemeldet - erreichte der Niederösterreicher mit seinem Partner Christoph Krenn das Halbfinale und war beeindruckt.

"Der Tag war lang. Ich bin müde und spüre meinen Rücken. Ich bin wirklich beeindruckt von den Racketlon- Spielern, die hier ein unglaubliches Pensum absolvieren. Für Racketlon braucht man ein hohes Level an Fitness, neben den Fertigkeiten in den vier Disziplinen", sagte Melzer, der im Halbfinale gegen Pieter De Bleeckere (BEL) und Marco Genzel (GER) nach Tischtennis (21:23), Badminton (17:21) und Squash (12:21) auch im Tennis verlor (2:7).

9:31 Uhr: +FUSSBALL+

Bayern leihen Europameister Sanches an Swansea aus

Foto: AFP

Bayern München leiht Europameister Renato Sanches für ein Jahr an Swansea City aus. "Wir wollten, dass Renato Sanches zu einem Klub geht, bei dem er auf hohem Niveau spielen kann", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl- Heinz Rummenigge gegenüber kicker.de, "und bei dem er einen Trainer hat, der auf ihn setzt."

Der 20- jährige Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison auf 25 Pflichtspiele für den deutschen Meister, spielte aber nur zwei Partien durch. Trainer in Swansea ist Paul Clement, der bis Ende 2016 Assistent von Bayern- Trainer Carlo Ancelotti war. Sanches war vor einem Jahr von Benfica Lissabon für schätzungsweise 35 Millionen Euro nach München gekommen. Swansea leiht das Talent nach "kicker"- Angaben für 8,5 Millionen Euro ohne Kaufoption aus. Sanches soll im nächsten Jahr nach München zurückkehren.

22:40 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

800- m-Weltmeister Bosse in Feriendomizil verprügelt

Der französische Leichtathlet und 800- m-Weltmeister Pierre- Ambroise Bosse ist am vergangenen Wochenende in seinem Ferien- Domizil in Gujan- Mestras im Südwesten Frankreichs von drei Personen verprügelt worden und muss seine Saison beenden. Der 25- Jährige erlitt laut eigenem Facebook- Eintrag mehre Knochenbrüche im Gesicht. Der Webseite Sudouest.fr zufolge erstattete der Leichtathlet Anzeige. Bosse schloss seinen Eintrag mit den Worten: "Dabei habe ich die Menschen immer geliebt. Nun liebe ich drei weniger."

22:31 Uhr: +SEGELN+

Bildstein/Hussl nach 49er- WM- Auftakt Siebente

Benjamin Bildstein und David Hussl ist am Mittwoch ein guter Start in die Segel- WM der 49er- Klasse vor Matosinhos (Portugal) gelungen. Das Duo rangiert nach drei Top- 5-Plätzen auf dem siebenten Zwischenrang. Die Olympia- Dritte Tanja Frank und Lorena Abicht sind bei den Damen (49er FX) nach den Rängen zwölf und vier Gesamt- Elfte. "Wir sind happy mit den drei Ergebnissen, haben heute auch nicht zu viel Risiko genommen. Der Speed und unsere Taktik haben gepasst", erklärte Hussl. Die EM wurde mit zwei Tagen Verspätung gestartet, Nebel hatte bis Mittwochnachmittag Wettfahrten verhindert.

21:51 Uhr: +FUSSBALL+

ÖFB- U17- Team fertigt Finnland zum Toto- Cup- Auftakt 4:0 ab

Mit einem klaren 4:0- (2:0)- Sieg gegen Finnland ist die heimische U17- Nationalmannschaft am Mittwoch in den Toto Cup in Osttirol gestartet. Die Tore in Sillian erzielten Amir Abdijanovic (16.), Joshua Steiger (38.), Marcel Monsberger (68.) und Matthäus Taferner (78.). Am Freitag geht es für das Team von Rupert Marko in Lienz gegen Tschechien. Am Sonntag wartet in Matrei die Schweiz.

20:28 Uhr: +GYMNASTIK+

Tirolerin Ruprecht bei WM im Mehrkampf auf Finalkurs

Die Tirolerin Nicol Ruprecht hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik in Pesaro am ersten Tag der Qualifikation die Chance auf die Final- Teilnahme im Mehrkampf gewahrt. Die 24- Jährige rangierte zur Halbzeit am Mittwoch an der 20. Stelle. Bei der WM 2015 hatte sie erstmals die Entscheidung der besten 24 erreicht. "Ich bin mit meinem ersten WM- Tag insgesamt sehr zufrieden", meinte Ruprecht, die durch eine Schiene wegen eines gebrochenen Fingers etwas gehandicapt ist. "Meine Kür mit dem Ball gelang nahezu optimal, mit dem Reifen war ein kleiner Patzer dabei. Wegen meines gebrochenen Fingers habe ich mir zur Sicherheit einige Schwierigkeiten aufgespart." Mit dem Ball war Ruprecht 19., mit dem Reifen 26. Die zweite gemeldete Gymnastin des ÖFT, die 16- jährige Anastasia Potemkina, musste wegen einer im Training in Pesaro erlittenen Bänderzerrung im Knöchel auf ein Antreten verzichten.

19:40 Uhr: +FUSSBALL+

Weltmeister Höwedes wechselt von Schalke zu Juventus Turin

Der Wechsel von Schalke- Urgestein Benedikt Höwedes zum italienischen Meister Juventus Turin ist perfekt. Wie der deutsche Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wird der 29- jährige Weltmeister von 2014 zunächst für ein Jahr vom Champions- League- Finalisten ausgeliehen. Beide Vereine einigten sich auf das Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption um kolportierte 20 Millionen Euro. Höwedes, der seit seinem 14. Lebensjahr bei Schalke war und insgesamt 240 Bundesliga- Spiele für den Arbeitgeber der ÖFB- Legionäre Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf absolvierte, hatte vor Saisonbeginn seinen Stammplatz und die Kapitänsbinde verloren.

Foto: AFP

17:56 Uhr: +FUSSBALL+

Deutscher Khedira fällt für WM- Quali gegen Tschechien aus

Weltmeister Sami Khedira fehlt der deutschen Fußball- Nationalmannschaft am Freitag im WM- Qualifikationsspiel in Tschechien. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin müsse wegen Kniebeschwerden auf die Reise nach Prag verzichten, teilte der Deutsche Fußball- Bund am Mittwoch mit. Khedira stehe aber weiter im Kader für das Spiel gegen Norwegen drei Tage später und wird in Stuttgart behandelt.

Foto: AFP

16:35 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Rapidler Beric wechselt leihweise zu Anderlecht

Robert Beric, Ex- Torjäger von Rapid, geht leihweise vom französischen Erstligisten Saint Etienne zum belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht nach Brüssel. Der 26- jährige Slowene war vor zwei Jahren um 7,5 Millionen Euro zum Ligue- 1-Verein gewechselt, für den er trotz einiger Verletzungen auf 45 Pflichtspiele und 14 Tore kam.

Foto: AFP

Anderlecht spielt als amtierender Meister auch in der Champions League. Dort trifft der neue Klub von Beric in der Gruppe B auf den deutschen Rekordmeister Bayern München mit ÖFB- Star David Alaba, Paris Saint- Germain mit Transferrekordmann Neymar und den schottischen Serienmeister Celtic Glasgow.

11:43 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Admiraner Spiridonovic wechselt zu Panionios Athen

Srdjan Spiridonovic wird künftig für Panionios Athen in der griechischen Meisterschaft spielen. Das gab der Club am Dienstagabend bekannt. Spiridonovic hatte seinen Vertrag bei Bundesligist Admira Wacker Mödling in der Vorwoche aufgelöst. Für die Südstädter spielte der 23- Jährige seit zwei Jahren, in der abgelaufenen Saison erzielte er aber nur einen Treffer. Bei Panionios erhielt Spiridonovic einen Dreijahresvertrag. Der Verein belegte in Griechenlands Liga in der Vorsaison Platz fünf.

Foto: GEPA

11:08 Uhr: +TISCHTENNIS+

Tischtennis- Saison startet am Wochenende mit Cup- Turnier

Noch bevor der Grunddurchgang der österreichischen Tischtennis- Bundesliga startet, wird die Saison am Wochenende in Baden traditionell mit dem Cup- Turnier eröffnet. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung werden nicht nur die neuen österreichischen Cupsieger ermittelt, sondern auch Bonuspunkte für den Grunddurchgang ausgespielt. 31 Herren- und 20 Damen- Teams nehmen am ersten Saisonhöhepunkt teil. Bei den Herren gilt Vizemeister Walter Wels als heißester Anwärter auf den Cup- Titel. Den Oberösterreichern werden die besten Chancen eingeräumt, die Nachfolge von Titelverteidiger SG Stockerau anzutreten. Bei den Damen führt der Weg zum Titel über Top- Favorit Linz AG Froschberg. Im Vorjahr gab es mit Aufsteiger TTC Carinthia Winds Villach einen Damen- Sensationssieger. Der Grunddurchgang der Bundesliga startet am 10. September.

10:36 Uhr: +BASKETBALL+

ABL- MVP Miletic wechselt von Vienna zu Klosterneuburg

Der 1,93 m große Shooting Guard Predrag Miletic, der in der abgelaufenen Saison zum wertvollsten Spieler (MVP) der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) gewählt worden ist, wechselt innerhalb der ABL vom BC Vienna zu Klosterneuburg. Der 33- jährige Serbe spielte die vergangenen vier Jahre in Wien, wo er zuletzt durchschnittlich 19,1 Punkte und 5,2 Rebounds pro Partie verbuchte. Nach Valentin Bauer, Fabricio Vay, Edin Bavcic und Oguz Kilic ist Miletic bereits der fünfte Neuzugang bei den Dukes in diesem Sommer. Damit ist die Kaderplanung der Klosterneuburger abgeschlossen.

10:02 Uhr: +Leichtathletik+

Platz drei für Diskuswerfer Weißhaidinger in Rovereto

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat beim Leichtathletik- Meeting in Rovereto den dritten Platz belegt. Der 25- jährige Oberösterreicher musste sich mit 62,26 Meter dem WM- Dritten Mason Finley aus den USA (64,77 m) und dem Esten Gerd Kanter (Olympiasieger 2008, 62,41) geschlagen geben.

Foto: AFP