Bayern gegen Real und den spanischen Fluch

Fast überall auf der Fußball- Welt schlottern die Knie, wenn die großen Bayern kommen. In Spanien ist das anders, denn dort sind die stolzen Münchner ein äußerst gern gesehener Gegner. Dreimal in Folge sind Alaba & Co . zuletzt in der Champions League an spanischen Klubs gescheitert: 2014 gegen Real Madrid, 2015 gegen den FC Barcelona und 2016 gegen Atlético Madrid. Und sie blieben dabei sogar jeweils ohne Auswärtstor. Nun droht dem deutschen Rekordmeister Teil vier des spanischen Fluchs. Mit sportkrone.at sind Sie ab 20.45 Uhr live dabei!