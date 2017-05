Bayern besiegelt Darmstadt- Abstieg! Auch BVB siegt

Im Kampf um die direkte Champions- League- Teilnahme in der kommenden Saison hat Borussia Dortmund einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Westfalen setzten sich am Samstag in der deutschen Bundesliga gegen den direkten Konkurrenten Hoffenheim mit 2:1 durch und überholten den Klub aus dem Kraichgau in der Tabelle (Highlights siehe Video oben). Der BVB hat nun als neuer Dritter zwei Punkte Vorsprung auf Hoffenheim. In Abstiegskampf ist die erste Entscheidung gefallen. Darmstadt verlor gegen die Bayern mit 0:1 und muss nun in die zweite Liga.