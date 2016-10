Bautista eliminiert! J. Melzer in Wien bärenstark

Nach Dominic Thiem steht auch Jürgen Melzer in der zweiten Runde der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. "Oldie" Melzer lieferte am späten Dienstagabend am Center Court der Wiener Stadthalle eine bärenstarke Leistung ab und eliminierte den an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut mit 6:3, 7:5.