Baumgartlinger- Aus in Leverkusen? Klub dementiert

W

Neo-

Foto: GEPA

Um den Einkauf neuer Spieler, dieCoach Heiko Herrlich besser zu Gesicht stehen, zu ermöglichen.

Die vergangene Saison lief für den 29- jährigen Teamspieler alles andere als ideal. Zunächst kam er unter Trainer Roger Schmidt nur sporadisch zum Zug, nach dessen Entlassung spielte Baumgartlinger unter Interimscoach Tayfun Korkut zwar regelmäßig, aber nur selten überzeugend.

Dass der Ex- Mainzer aber jetzt bei Leverkusen vor dem Aus stehe, ist laut Manager Jonas Boldt nicht richtig. "Ich weiß nicht woher diese Gerüchte kommen, aber bestimmt nicht aus Leverkusen. Zudem hat Julian mich nicht über mögliche Wechselabsichten informiert, was mich auch überrascht hätte", so Boldt gegenüber dem "kicker" .

Ganz oben im VIDEO sehen Sie, welcher Spitzname Baumgartlinger für das ÖFB- Team am besten gefällt!