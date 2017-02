Baumann führt in Kombi - Hirscher muss attackieren

Hirschers Rückstand hielt sich in Grenzen: "Ich habe alles versucht, was möglich war." 84 Hundertstel fehlen ihm nach der Abfahrt auf die Zeit von Alexis Pinturault (+ 1,46), der als großer Favorit auf den Weltmeistertitel gilt. "Das ist schon eine große Packung auf Alexis", so Marcel im Ziel. Wenn Hirscher seinen Kombi- Titel verteidigen will, muss er eine Bombenfahrt im Slalom auspacken. Dem Salzburger ist eine derartige Aufholjagd zuzutrauen, aber einfach wird es nicht: "Der Slalomhang ist nicht allzu schwierig, da ist es schwer, Zeit rauszuholen."

"Vorsprung ist immer gut", lautete Baumanns Analyse nach seiner Bestzeit. Aber: "Gewünscht hätte ich mir, dass ich zwei Sekunden vor Pinturault bin. Und was der Marcel im Slalom für gestörte Slalomfahrten zeigen kann, weiß man seit Kitzbühel." Matthias Mayer (+ 0,82) war mit seiner Zeit zwar zufrieden, "aber der Vorsprung auf die Slalomläufer ist brutal gering."

Baumann für Kriechmayr nun Favorit

Knapp dahinter liegt Vincent Kriechmayr (+ 0,87). Der seinen Teamkollegen Baumann nun sogar Gold zutraut: "Jetzt ist Romed der Favorit für mich. Im Training ist er gut gefedert. Wenn er es so fahren kann, dann wird er ganz gefährlich!" Technik- Spezialist Marco Schwarz hatte im Ziel bereits 3,42 Sekunden Rückstand.

Fill draußen

Peter Fill, der in seiner Karriere bereits eine Kombination gewinnen konnte, schied mit einem Torfehler aus. Jetzt liegen die Hoffnungen der Südtiroler auf Dominik Paris (+ 0,69). Der Slalom beginnt um 13 Uhr.