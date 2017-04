Bastelt Sturm Graz am "Super- Sturm"?

Aber noch ist der Wunsch Vater des Gedankens. Djuricins Leihvertrag mit Ferencvaros läuft zwar aus, allerdings steht der Stürmer dann noch ein Jahr in Salzburg unter Vertrag. Bei den "Bullen" wurde der 24- Jährige in der Vergangenheit bekanntlich nicht glücklich. Auch ein Verbleib in Ungarn ist kein Thema. Zwar hat Djuricin für die Magyaren in 20 Meisterschaftsspielen bislang acht Mal genetzt und sechs Vorlagen geliefert, doch er wird zu selten als Spitze aufgeboten, muss oft im offensiven Mittelfeld auflaufen. Was Djuricin offenbar weniger schmeckt.

Unter Franco Foda blühte der "Torminator" seinerzeit jedenfalls auf - ballerte sich von Juli 2013 bis Dezember 2014 mit 24 Toren in 44 Bewerbsspielen in die Herzen der Fans! Ob der Deal zustande kommt, wird wohl am lieben Geld liegen. Djuricin besitzt nicht nur einen hochdotierten Vertrag in der Mozartstadt, der Meister wird den Goalgetter mitnichten um ein Butterbrot ziehen lassen, schließlich legten die Salzburger im Jänner 2016 für Marco rund 2,5 Millionen auf den Sturm- Tisch.

