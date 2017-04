Bartra- Scherz: Tuchel kann schon wieder lachen

Tuchel war zwei Tage nach dem Anschlag auf den BVB- Teambus sogar zu Scherzen aufgelegt (siehe Video oben). Bartra, der bei der Attacke eine gebrochene Speiche im rechten Handgelenk und Fremdkörpereinsprengungen im Arm erlitten hatte, würde am liebsten schon am Wochenende auf dem Platz stehen, "aber das ist nicht möglich, hauptsächlich deshalb, weil er dann nicht auf Abseits reklamieren kann". Schön zu sehen, dass bei den Dortmundern so langsam wieder Normalität einkehrt...

Offensivstar Marco Reus dürfte gegen Frankfurt sein Comeback feiern. Er hatte in der Partie am 4. März gegen Bayer Leverkusen (6:2) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten. Der 27- Jährige nahm erst am vergangenen Sonntag wieder das Mannschaftstraining auf.